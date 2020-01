Serie B: Cremonese-Pisa 3-4

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il Pisa ha battuto in rimonta la Cremonese 4-3 (1-2) nell'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Lombardi avanti in avvio con Deli (3' pt), raddoppia Palombi (24' pt); al 36' accorcia le distanze Minesso. Nella ripresa il Pisa prima mette a segno la rete del momentaneo pareggio con Masucci al 7' e poi quella del sorpasso con Birindelli (9' st). Quattro minuti più tardi Piccolo riporta in parità il match. Ma in pieno recupero (48') il gol di Pisano regala i tre punti al Pisa. (ANSA).