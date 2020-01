Meningite, nuovo caso nel bergamasco

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Una donna di 71 anni è risultata positiva nelle scorse ore al Meningococco C. La paziente, residente a Foresto Sparso (un comune della bergamasca a pochi km da Villongo), è ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fortunatamente in condizioni stabili. ATS di Bergamo ha avviato le procedure di profilassi per i familiari e per le persone che sono state a stretto contatto con lei". Lo riferisce l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, secondo cui sono state avviate profilassi e vaccinazioni anche per gli over 60.