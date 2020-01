Calcio: Milan visite per Robinson,aereo Saelemaekers ritarda

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sono iniziate da pochi minuti le visite mediche di Antonee Robinson alla clinica 'La Madonnina' di Milano. Il terzino del Wigan, 22 anni, è atterrato a Linate poco dopo le 11 ed è pronto a passare al Milan con la formula del prestito. Nel pomeriggio è atteso a Milano anche Alexis Saelemaekers, 20enne centrocampista belga dell'Anderlecht: il volo da Bruxelles è infatti in ritardo e il giocatore dovrebbe sbarcare per ora di pranzo.

Robinson e Saelemaekers sono i sostituti di Rodriguez e Suso nella rosa del Milan. Una sessione molto attiva per il club rossonero che tra entrate ed uscite ha completato 10 operazioni.

(ANSA).