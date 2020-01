Ufficiale, Hertha Berlino annuncia acquisto Piatek

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - L'Hertha Berlino ha annunciato sul proprio sito l'acquisto dal Milan di Krzysztof Piatek che indosserà la maglia numero 7." Sono molto felice - le prime parole di Piatek - che questo trasferimento sia andato in porto.

Ho un grande desiderio di aiutare il club insieme ai miei nuovi compagni di squadra". "Con Piatek - spiega l'ad del club tedesco Michael Preetz - abbiamo un attaccante di grande talento, impressionante per il numero di gol sia in Serie A che nella squadra nazionale Sono sicuro che ci aiuterà molto nella nostra crescita". Il Milan incassa 27 milioni di euro. (ANSA).