Bryant: Milano-Bayern, commosso tributo con dediche e striscioni

Un'infrazione volontaria di 24' dell'Olimpia e di 8' del Bayern Monaco ha dato il via alla sfida di Eurolega in corso nel Forum di Assago. E' il modo scelto dai giocatori delle due squadre per omaggiare la memoria di Kobe Bryant, scomparso domenica assieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone in un tragico incidente in elicottero. L'Eurolega ha fatto osservare un minuto di raccoglimento su tutti i campi, ricordando anche l'ex giocatore di Pesaro Robert Archibald.

Molti i giocatori commossi: Nedovic indossa delle scarpe con la scritta 'legends never die' e il n.24, la mascotte Fiero veste la maglia dei Los Angeles Lakers. Due gli striscioni dedicati dai tifosi di Milano, club di cui Bryant è stato socio per un breve periodo durante la presidenza Caputo: 'In the name of Kobe' campeggia in curva, la citazione "se non credi in te stesso nessuno lo farà per te", è invece nel settore dei Cani Sciolti. All'intervallo Milano mostrerà sul cubo un video di tributo a Bryant. (ANSA).