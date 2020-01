Basket: Eurolega, Milano-Bayern Monaco 79-78

Un'impresa da raccontare ai nipotini. Non è la vittoria dell'Ax Milano sul Bayern Monaco (79-78) a determinare la grandezza epica del risultato, ma le modalità con cui la squadra di Messina riesce a ribaltare un risultato ormai compromesso. Sotto di 20 punti (40-60) a 3'33 dalla sirena del terzo quarto, con un Forum pronto ad esplodere in una feroce contestazione per un atteggiamento mortificante dell'Olimpia, ecco una reazione feroce d'orgoglio, una rimonta incredibile (protagonista Micov, 16 punti di cui 14 negli ultimi 13') e un finale rocambolesco.

Il Bayern, sul risultato di 78 pari a 6" dalla sirena, decide di fare deliberatamente fallo su Nedovic per mandarlo in lunetta e avere l'ultimo possesso. Il serbo segna il primo e sbaglia il secondo ma rimedia raccogliendo il rimbalzo offensivo che manda i titoli di coda, diventando così l'eroe di serata. Una serata commovente per i continui tributi a Kobe Bryant, a cui proprio Nedovic ha reso omaggio indossando scarpe con la scritta 'legends never die'. E' una vittoria di capitale importanza dopo tre sconfitte esterne consecutive per Milano (11-11), sempre più settima in classifica. Il Bayern (7-15) resta fanalino di coda.

(ANSA).