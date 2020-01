Arpa,scendono livelli Pm10 in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Tornano a scendere i livelli di Pm10 nell'aria in Lombardia. Lo afferma l'Arpa, spiegando che i dati rilevati ieri interrompono la serie di giorni consecutivi di superamento del limite di 50 µ/m3 della media provinciale, tranne nella provincia pavese, dove la media, pur in diminuzione, si è attestata su un valore di 51,4 µ/m3.

Arpa nel suo comunicato risponde anche a chi "si è domandato se l'insieme delle centraline di rilevamento di Arpa Lombardia sia sufficiente a garantire la valutazione della qualità dell'aria in tutto il territorio". L'agenzia spiega che "la rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Lombardia è realizzata secondo quanto previsto dal programma di valutazione regionale (art. 5 comma 6 del D.Lgs. 155/2010), la cui conformità alla norma è valutata dal Ministero dell'Ambiente, avvalendosi anche del supporto di Enea e Ispra". E sottolinea che "attualmente la rete è composta da 85 stazioni di rilevamento, mentre la norma ne prevede meno della metà".