Sala, da 2023 caldaie gasolio fuorilegge

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - A Milano a partire dall'inverno del 2023 saranno dichiarate fuorilegge le caldaie a gasolio. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento pubblico. "La prossima cosa che proporrò da assessore alla Transizione ambientale, più che da sindaco, in giunta e all'interno del Piano dell'aria che porteremo in Consiglio comunale è di dichiarare fuorilegge le caldaie a gasolio dall'inverno del 2023. - ha detto parlando con i cronisti -. In altre parole ci saranno tre anni di tempo per intervenire e voglio precisare che la misura riguarderà il privato e il pubblico perché anche noi ci prenderemo la nostra parte".