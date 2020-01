Milano-Cortina: D'Incà "avviato esame legge olimpica"

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il Governo rispetta gli impegni e dimostra di credere fortemente nella sfida delle Olimpiadi invernali del 2026: questa sera in Cdm abbiamo infatti avviato l'esame del decreto legge che contiene le misure per adeguare e potenziare gli impianti e le infrastrutture esistenti, migliorare la mobilità sul territorio, promuovere l'accoglienza e l'assistenza sanitaria": così, in una nota, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"Ci faremo trovare pronti per questo importantissimo evento sportivo - aggiunge - mettendo al centro di tutti gli interventi che verranno programmati, la sostenibilità economica e ambientale attraverso strutture in grado di valorizzare il territorio anche negli anni futuri. L'obiettivo è giungere quanto prima all'approvazione di un testo che sarà immediatamente efficace. Per tutti i territori che diventeranno palcoscenico di questo appuntamento si tratta di una scommessa economica, sociale e culturale - conclude D'Incà - che deve essere sostenuta attraverso tutti gli strumenti che abbiamo, con ricadute importantissime per tutto il Paese". (ANSA).