Calcio:Suso non si allena con Milan, via libera per Siviglia

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Suso è pronto a trasferirsi dal Milan al Siviglia. Lo spagnolo infatti stamattina non si è allenato con i rossoneri ed è atteso a breve in Spagna per le visite mediche e la firma sul contratto. Milan e Siviglia hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione dei lusitani in Champions League per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. (ANSA).