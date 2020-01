Calcio: Marotta, mercato? Non credo faremo altro

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Mercato? Penso che non faremo altre operazioni. Questo è un mercato di opportunità, dopo averne trovata una come Eriksen direi che non ci sono giocatori a disposizione che possano alzare il nostro livello qualitativo". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, intervistato dalla Rai prima della gara contro la Fiorentina. "Eriksen uno dei più forti in Europa? Direi di sì - ha aggiunto -. Siamo felici di averlo con noi, ci porta a un livello molto alto. Devo dire che l'Inter ha grande appeal in questo momento, speriamo sia l'inizio dell'arrivo di una generazione di campioni. Momento complicato? Difficile spiegarlo, ma Conte sta lavorando e speriamo di fare meglio nel girone di ritorno". (ANSA).