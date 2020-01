Eriksen in sede, ora la firma con l'Inter

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Christian Eriksen ha raggiunto la sede dell'Inter per firmare con il club nerazzurro un contratto fino al 2024 a 10 milioni di euro bonus compresi. Il danese si appresta a concludere le pratiche per la sua nuova vita in nerazzurro dopo che ieri ha svolto le visite mediche e ricevuto l'idoneità sportiva. A breve è attesa l'ufficialità sul sito della società e le prime parole del giocatore, terzo acquisto per l'Inter in questa sessione di mercato. (ANSA).