Delpini,chi amministra contro corruzione

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "La Regione Lombardia attira l'attenzione del mondo intero per la sua ricchezza, per essere luogo promettente per investire risorse, per attendersi profitti" ma "non possiamo però ignorare il pericolo che la ricchezza comporta: diventa oggetto di un desiderio avido di possesso, diventa un idolo al quale sacrificare i principi dell'onestà, della legalità, dei valori dell'umanesimo lombardo". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ai consiglieri regionali a Palazzo Pirelli.

"Il compito del sistema politico e amministrativo - ha proseguito - è quello di vigilare, di resistere alla tentazione di lasciarsi distrarre da proposte allettanti, di creare alleanze per discernere, per contrastare i piani della malavita organizzata, dei capitali di ambigua provenienza, per evitare che nelle complicazioni delle procedure e della burocrazia rimangano impigliati coloro che vogliono essere rispettosi della legge e prevarichino quelli che sanno come aggirare la legge e agiscono senza scrupoli".