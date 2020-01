Bryant: foto e luci soffuse, a San Siro saluto commosso

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - La maglia rossonera di Kobe Bryant con il numero 24 posta a bordo campo assieme ad un mazzo di fiori gialloviola, le foto scelte dai tifosi con l'hashtag #SempreKobe scorrono sul maxi-schermo, un video emozionale a luci soffuse accompagnato dagli applausi degli spettatori sulla colonna sonora di "Who wants to live forever" dei Queen. Il Milan ricorda così, prima dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica assieme alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone.

Le due squadre indossano il lutto al braccio ma non c'è stato il minuto di silenzio, come invece era filtrato nella giornata di ieri. A San Siro si scorgono molte magliette dei Los Angeles Lakers, di cui Bryant è stato leggenda e icona: alcune indossate, altre alzate al cielo. Un'atmosfera commossa a cui hanno partecipato sugli spalti anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, Andrea Pirlo e l'ex ad del Milan Adriano Galliani che ha ripreso con il cellulare il toccante tributo per un fuoriclasse indimenticabile.

Ai microfoni di Milan Tv, i saluti di Dida ("era davvero una grande") e Serginho ("una persona spettacolare, un enorme professionista e atleta"). (ANSA).