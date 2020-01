Svastica in bar:barista,non so se riapro

(ANSA) - BRESCIA, 27 GEN - "Non so se riaprirò il bar. Ora sono spaventata e turbata. Mi ha colpito che nessuno negli appartamenti vicini abbia sentito i rumori e denunciato". Lo ha detto Madiha Khtibari, proprietaria del bar di Rezzato, nel Bresciano, preso di mira da un raid razzista e sessista con insulti ed una svastica disegnati sul pavimento. La donna ha chiuso temporaneamente l'attività. "Spesso ricevevo apprezzamenti insistenti dai clienti e anche minacce verbali.

Per questo preferivo sempre farmi accompagnare all'apertura e alla chiusura del bar", ha raccontato all'ANSA.