Strappata 'Lettera a Ebrei' nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 27 GEN - Una copia della 'Lettera agli Ebrei' di San Paolo è stata strappata e lasciata a pezzi per terra ieri, alla vigilia della celebrazione del Giorno della Memoria, nell'area dello storico complesso conventuale del Lavello di Calolziocorte, in provincia di Lecco.

Tra i tanti volumi presenti nella cassetta del book crossing, è stata presa solo 'La Lettera agli Ebrei' di San Paolo, un libro del nuovo Testamento, ma il titolo potrebbe avere indotto a compiere un atto di spregio contro le vittime della Shoah. A Calolzio non si tratta del primo episodio di vandalismo ai danni delle strutture per la condivisione dei libri e la diffusione della lettura, ma a preoccupare è il collegamento che potrebbe essere scattato nella testa di qualcuno tra il titolo del libro e il Giorno della Memoria.