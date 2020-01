Rapine a coetanei, 4 messi in comunità

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Quattro minorenni sono stati collocati in una comunità su ordinanza di custodia cautelare, a Milano, perché ritenuti autori di alcune rapine a loro coetanei.

I quattro 'collocamenti' seguono il fermo di altri due minorenni, nel maggio scorso, che sono poi stati anch'essi trasferiti in una comunità.

Secondo le indagini del Commissariato Monforte-Vittoria, i ragazzi avrebbero commesso, da marzo 2019, 6 rapine a danni di loro coetanei, tra gli 11 e i 14 anni, appena più piccoli di loro, talvolta con temperini, talvolta a mani nude, per capi d'abbigliamento o soldi e telefonini. In un solo caso a una delle vittime, per un pugno, sarebbe stato lesionato un dente.