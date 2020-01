Calcio: entusiasmo e cori, Eriksen saluta tifosi Inter

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Un saluto con la mano e il pollice in su: così Christian Eriksen ha salutato i circa cento tifosi, affacciato dalla finestra della sede del Coni a Milano dove il neo giocatore dell'Inter ha svolto le visite per l'idoneità.

Tanti i cori dedicati al talento danese, che si è anche scattato un selfie dalla finestra con alle sue spalle i tifosi in festa.

Concluse le visite mediche, Eriksen ora si riposerà in un hotel milanese per poi, nel pomeriggio, recarsi nella sede del club nerazzurro per le firme sul contratto. Non è invece prevista una visita ad Appiano Gentile, visto che la squadra di Conte si è allenata in mattinata. (ANSA).