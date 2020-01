Short Track: Europei;altri 2 argenti e 2 bronzi per l'Italia

(ANSA) - DEBRECEN (UNGHERIA), 26 GEN - Si chiudono in gloria per l'Italia gli Europei 2020 di Debrecen. La squadra azzurra del doppio ct Assen Pandov-Ludovic Mathieu si esprime alla grande anche nella giornata conclusiva, con le medaglie d'argento e bronzo conquistate rispettivamente da Arianna Fontana e Martina Valcepina nella classifica overall femminile.

La 'Freccia Bionda', già argento ieri nei 1500, è prima salita sul podio dei 1000 conquistando un bronzo, quindi ha trionfato nella superfinal dei 3000 assicurandosi così la seconda piazza nella classifica generale con 68 punti complessivi, alle spalle dell'olandese Schulting, vincitrice a quota 102.

Per la Fontana è stata l'ennesima prova di carattere, classe e determinazione di una campionessa capace alla soglia dei 30 anni di continuare ad esprimersi al massimo anche dopo un anno di stop dalle competizioni. Ma gli elogi vanno anche a Martina Valcepina che dopo l'argento di ieri sui 500 ha centrato oggi il terzo posto nella superfinal dei 3000 mettendo così al sicuro il bronzo nella classifica overall proprio alle spalle della Fontana. Bene anche Cynthia Mascitto, quarta nella superfinal dei 3000 per un settimo posto nella classifica overall.

Meraviglie al femminile sublimate dall'argento della staffetta, con il quartetto azzurro composto da Fontana, Mascitto, Valcepina e Nicole Botter Gomez, seconde dietro alla sola Olanda.

Podio raggiunto anche dalla staffetta maschile formata da Andrea Cassinelli, Marco Giordano, Yuri Confortola e Tommaso Dotti, bronzo in finale A dietro a Russia (prima) e Olanda (seconda).

