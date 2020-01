Video 'Tito Speri' su pietre d'inciampo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Gli alunni della scuola primaria 'Tito Speri' di Milano si confrontano con l'orrore della Shoah per non dimenticare mai il male e affrontare, si può immaginare lo sgomento in un percorso di consapevolezza, un'epoca che non ha risparmiato nemmeno i più piccoli. Hanno lavorato sulla testimonianza, rappresentata dalle pietre d'inciampo, della deportazione degli ebrei ad Auschwitz, documentando in particolare la deportazione di due bambine per le quali viene proposta la posa di una pietra come memoria diffusa dei cittadini rinchiusi nei campi di sterminio nazisti.

Il video che ne è stato realizzato sarà presentato, martedì prossimo alle 10 nell'auditorium di via Sacchini, ai coetanei di altre scuole delle città e agli studenti più grandi delle medie e delle superiori. Un video descritto come delicato, bello e toccante, selezionato e riconosciuto dal Miur, il Ministero dell'istruzione, come miglior lavoro realizzato da una scuola primaria in Lombardia.