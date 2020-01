Eriksen non convocato, a Milano nelle prossime ore

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Christian Eriksen non è neppure in panchina per la partita che vede il Tottenham giocare contro il Southampton in FA Cup. Il centrocampista danese è praticamente un giocatore nerazzurro, dopo che i club ieri hanno trovato un accordo per circa 20 milioni di euro. La giornata di lunedì potrebbe dunque essere quella delle visite e della firma sul contratto fino al 2024, stesso giorno in cui Matteo Politano raggiungerà Napoli. Si stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa e, se saranno risolti nel weekend, il giocatore svolgerà le visite mediche con il club partenopeo tra lunedì e martedì. In stand by invece l'affare Llorente che avrebbe dovuto vestire la maglia nerazzurra dopo la partenza di Politano.

L'Inter si starebbe concentrando su Giroud del Chelsea pronto a lasciare la Premier già da alcune settimane. In uscita Vecino che non sarà convocato per la partita di domani contro il Cagliari ed è destinato a lasciare Milano. E a giorni potrebbe arrivare la fumata bianca anche per la cessione di Gabigol al Flamengo, un'operazione da circa 20 milioni di euro in chiusura.

(ANSA).