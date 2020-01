Conte "pareggi? Restiamo umili, è inizio percorso"

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - ''Già il fatto di aver considerato negativo un pari a Lecce, vuol dire aver fatto un passo avanti rispetto al passato. Dobbiamo restare rasoterra, molto umili e accettare il pari di Lecce nella giusta maniera. Ripeto che stiamo facendo un percorso. In campionato abbiamo perso solo una partita da inizio anno. Non perdiamo di vista la realtà'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore nerazzurro non fa drammi per i quattro pareggi nelle ultime sei partite. E sul Cagliari mette in guardia: ''Affrontiamo un'ottima squadra e lo testimonia la loro classifica e la rosa dei loro calciatori.

Hanno un allenatore molto bravo e preparato. L'insidia è affrontare una squadra forte che sta facendo benissimo''.

(ANSA).