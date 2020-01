Salvini: io avrei fatto lo stesso

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Io sto con Mario, al posto suo avrei fatto lo stesso. No a questa pseudogiustizia, non è amministrazione della giustizia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, solidarizza con l'oste Mario Cattaneo di Casaletto Lodigiano.

"Di fronte a certe follie uno si ferma - aggiunge -: come si fa a chiedere tre anni per chi ha difeso i suoi nipotini".