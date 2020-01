Scuola: festeggia i 10 anni Acof-Spic

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Ha raggiunto il suo decimo anno di attività la Scuola di specializzazione in psicoterapia integrata e di comunità Acof-Spic di Busto Arsizio (Varese): un percorso di studi non facile visto che vi si possono iscrivere solo psicologi e medici già iscritti all'albo. I diplomati dal 2010 - che hanno acquisito il titolo di psicoterapeuta - sono stati 55, mentre gli attuali iscritti, in un ciclo di quattro anni, sono 32. L'istituto di istruzione, unico a Varese e in provincia, ha 15 docenti integrati da esperti di varie discipline.

"E' fondamentale proseguire e implementare il confronto con le altre scuole e fare rete sul territorio - sottolinea il direttore didattico Chiara Massazza -. Sono studi che richiedono un lungo percorso: chi arriva alla fine, però, ha un interessante sbocco professionale non solo nel mondo della scuola, ma anche in quello dei luoghi di lavoro o come clinico libero professionista".