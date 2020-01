Milan: Paquetà 'poco sereno', si autoesclude

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Lucas Paquetà non è stato convocato per la gara di domani sera contro il Brescia perché "poco sereno". Il brasiliano ha svolto regolarmente l'allenamento odierno con il Milan e poi ha parlato con Pioli, chiedendo di non essere incluso nella lista. Paquetà, reduce da sei panchine consecutive, domenica pomeriggio aveva svolto degli esami per un lieve attacco d'ansia; ieri l'agente ha incontrato la dirigenza per trovare una soluzione sul mercato ma al momento scarseggiano le offerte. (ANSA).