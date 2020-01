Littizzetto e Stash firmano le veline dei Baci Perugina

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Quando ti guardo i miei ormoni organizzano un rave": è di Luciana Littizzetto il cartiglio più ironico dei baci Perugina. La comica e attrice, insieme a Stash, frontman dei The Kolors, firma infatti 30 frasi destinate ad accogliere i celebri cioccolatini.

Venti sono frutto del lavoro a quattro mani dei due artisti: "quanto mi piaci, ti riempio di Baci, così almeno taci". Le restanti 10, invece, sono della Littizzetto, con il suo punto di vista "satirico" sull'amore: "Dio li fa e i migliori li presenta alla tua migliore amica". "Ammetto che fa un certo effetto ritrovarsi sui cartigli dei Baci Perugina! - dice la Littizzetto - Questa è la consacrazione di un amore che mostra l'altra faccia: un pizzico di cinismo e tanta ironia sono ingredienti che spesso aiutano a stare con i piedi per terra ma nello stesso tempo a prendere la vita con più leggerezza".

"Lavorare con Luciana - aggiunge Stash - è stata un'esperienza fuori da qualsiasi schema. Scambiarci idee e visioni diverse dell'amore e farle coesistere nelle frasi dei mitici cartigli è sicuramente una delle avventure che più mi hanno stimolato e reso felice!".

I 30 cartigli sono accompagnati da una web series in 4 episodi, disponibile da domani sui social di baci Perugina, che si apre con il "Sig. Baci Perugina" che viene tempestato di telefonate e messaggi da parte della Littizzetto, che lo implora per poter fare da testimonial. Dopo ripetuti no, il "Sig. Baci Perugina" cede e decide di affidare alla Littizzetto l'arduo compito di scrivere i cartigli, facendole, però, una premessa: "Luciana, trovati un aiutante. Un romantico moderno, che conosca bene il linguaggio dei giovani e che completi la tua ironia".

Luciana, in preda alla più totale confusione, si mette a sfogliare una rivista ed è lì che le scatta la scintilla: è Stash l'uomo giusto. (ANSA).