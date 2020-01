Incendio in scuola Vigili a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Un rogo si è sviluppato la notte scorsa nel giardino della Scuola del corpo della Polizia locale di Milano in via Boeri. Sono andati a fuoco due mezzi, un furgone e un'auto dei vigili. Il calore ha fuso anche una parte del tendone del campo da tennis esterno e della rete del campo polifunzionale.

La Polizia locale ha fatto sapere che sono in corso tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire all'origine dell'incendio che "non si esclude possa essere dolosa".