Helena Christensen firma capsule per H

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - La super top degli anni 90 Helena Christensen, oggi fotografa di moda e arte, firma una capsule per H&M che ruota intorno alle sue fotografie, con immagini di fiori stampate su una serie di magliette, felpe con e senza cappuccio. Helena ha anche scattato le immagini della campagna della capsule, che sarà disponibile dal 30 gennaio nei punti vendita di tutto il mondo, nonché su hm.com.

I capi, disegnati dal team interno di H&M, includono magliette over con orli stondati, felpe cropped e oversize. I colori variano dal bianco, al nero e al grigio, per permettere allo sfondo neutro di dare maggiore risalto alle immagini stampate. "Collaborare con H&M è stata un'esperienza molto interessante perchè le mie fotografie - dice la supertop danese - hanno preso vita su capi di abbigliamento. Volevo catturare le generazioni di domani, incoraggiandole a essere se stesse e lasciando risplendere le loro personalità".(ANSA).