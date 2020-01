Corso Building Manager in scuole Milano

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Dopo l'inserimento del corso per Building Manager all'istituto Pessina di Appiano Gentile e Como, l'Anapic, l'Associazione degli amministratori professionisti di immobili e condomini, ha esteso per ora lo stesso percorso didattico in due scuole milanesi: agli istituti Cattaneo di piazza Vetra e Curie Sraffa di via Fratelli Zoia. Lo rende noto l'ente, in un comunicato.

"La nostra vuole essere - spiega il presidente Lucia Rizzi - una importante e innovativa occasione di lavoro, finalizzata a migliorare le competenze e ad elevare la professionalità degli amministratori di condomini, iniziando ad introdurre la professione dai banchi di scuola. Il nostro obiettivo è di estendere il corso il più possibile e di ottenere, anche con stage lavorativi, una preparazione adeguata ai ragazzi".