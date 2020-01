Bentancur: "Testa al Napoli, allunghiamo sull'Inter"

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "Sono molto contento per il mio primo gol allo Stadium. L'inserimento? In questi giorni in cui non ho giocato mi sono allenato molto su quello". Le tre giornate di squalifica hanno aiutato Rodrigo Bentancur, autore del secondo dei tre gol rifilati in Coppa Italia alla Roma, nel suo percorso di crescita.

"Mi sono sentito molto bene - dice il centrocampista uruguaiano dopo il 3-1 alla Roma -, penso di aver fatto tutti gli inserimenti che non ho fatto in questi tre anni che sono alla Juve". Avanza anche in Coppa Italia la Juventus, che in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Milan e Torino. Difficile per Bentancur scegliere tra affrontare il derby o i rossoneri di Ibrahimovic: "Lui è un grande giocatore, ma manca ancora tempo: vediamo cosa succederà quando giocheremo contro di loro".

Concentrazione massima per il ritorno in campionato, che vedrà i bianconeri domenica sera al San Paolo contro il Napoli.

"Pensiamo a vincere a Napoli e fare ancora più differenza in campionato - conclude -. Ogni anno è importantissimo vincere con loro e noi dobbiamo fare quello, portare i tre punti a casa e aumentare il vantaggio sull'Inter". (ANSA).