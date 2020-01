Musica:Domingo inaugura festival Donizetti e teatro 'rinato'

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Parteciperà a una doppia inaugurazione Placido Domingo il prossimo 19 novembre a Bergamo: quella della sesta edizione del festival dedicato a Gaetano Donizetti nella sua Bergamo e quella della riapertura del teatro che porta il suo nome, dopo il restauro.

"Sono felice di debuttare il mio primo ruolo donizettiano come baritono - ha scritto Domingo che oggi compie 79 anni e non ha intenzione di ritirarsi - e mi dà tanta gioia farlo proprio nella città natale di Gaetano Donizetti. Non ho mai cantato a Bergamo e sarà un onore per me partecipare alle celebrazioni per la riapertura del Teatro Donizetti, interpretando Belisario".

Dopo il Gala con Belisario in forma di concerto (replicato il 26 novembre), il cartellone include La fille du régiment (20, 28 novembre e 3 dicembre) nella nuova edizione critica, Marino Faliero (21, 27 novembre e 6 dicembre). Al teatro Sociale andranno in scena Le nozze in villa, opera scritta da Donizetti esattamente 200 anni fa e, come tributo a Beethoven, L'amor coniugale. (ANSA).