Marracash alla sfilata di Aniye By

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Chiara Ferragni, Levante, Elisabetta Canalis sono state ospiti ieri del party milanese ai magazzini Generali con cui il marchio Aniye By ha presentato la sua collezione invernale. Sul palco, il rapper Marracash con il suo ultimo album 'Persona'.

Alessandra Marchi, direttrice creativa di Aniye By, ha scelto la musica come fil rouge del suo tuffo negli anni '80, tra modelli a vita alta e spalle importanti, colori decisi e inserti animalier, piume e paillettes, gonne mini e midi con la vita altissima e abiti scintillanti.