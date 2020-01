Eicma sponsor Internazionali motocross

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Sarà ancora Eicma a firmare l'edizione 2020 degli Internazionali d'Italia Motocross: l'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano sarà nuovamente title sponsor della più importante preseason del campionato mondiale di motocross.

La serie di tre gare, organizzata da Off Road Proracing sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana, vedrà infatti anche quest'anno la partecipazione dei top team e dei migliori piloti MX a livello internazionale. Prima tappa domenica 26 gennaio sulle sabbie del circuito di Riola Sardo (Oristano), seguiranno poi gli appuntamenti di Ottobiano (Pavia) il 2 febbraio e quello di Mantova il 9 febbraio. Si tratta di un evento atteso da migliaia di appassionati, operatori e addetti ai lavori e "per questo - ha detto il presidente di Eicma S.p.A. Andrea Dell'Orto - abbiamo scelto di rinnovare la nostra sponsorship a una iniziativa tutta italiana ma dal respiro internazionale, che cresce insieme alla passione per questa magnifica disciplina".