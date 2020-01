Discarica abusiva in area paesaggistica

(ANSA) - VARESE, 21 GEN - Una zona sottoposta a tutela paesaggistica di circa tre ettari a Cadegliano Viconago (Varese) è stata sequestrata dai carabinieri Forestali, dopo la scoperta al suo interno di una discarica abusiva. Otto le persone iscritte nel registro degli indagati con accuse a vario titolo per discarica non autorizzata, gestione illecita di rifiuti, alterazione e deturpazione bellezze naturali e occupazione di suolo demaniale. Gli indagati appartengono allo stesso nucleo familiare che viveva stanzialmente in baracche e costruzioni fatiscenti e abusive nell'area. Sequestrati anche cinque mezzi da lavoro usati dagli indagati per spostare e nascondere i rifiuti.