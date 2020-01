Constant si ritira: "Voglio dedicarmi alla famiglia"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Kevin Constant dice basta. L'ex difensore di Milan, Chievo, Genoa e Bologna, classe 1987, ha deciso di appendere la scarpe al chiodo al termine dell'avventura nel Tractor Sazi, in Iran. Il franco-guineano ha scritto sul proprio profilo di Instagram che si tratta "della decisione più difficile della mia vita e l'ho presa con tanta tristezza". "E' arrivato il momento - il messaggio di Constant - di dedicarmi alla famiglia e ai miei progetti futuri. Grazie per il sostegno". Una curiosità sull'ultima esperienza del giocatore che, con la maglia del Tractor Sazi, non ha collezionato alcun minuto in partite ufficiali. Prima di trasferirsi in Iran, Constan aveva giocato con gli svizzeri del Sion. (ANSA).