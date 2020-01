Atalanta: è il giorno di Czyborra, Ibañez a Roma

Martedì di mercato intenso per l'Atalanta nel giorno di riposo all'indomani del ko contro la Spal. Il laterale mancino tedesco classe '99 Lennart Czyborra, proveniente dagli olandesi dell'Heracles Almelo, è atteso a Bergamo per le visite mediche e in sede a Zingonia per la firma, mentre Roger Ibañez da Silva è ai saluti. Domani il centrale difensivo brasiliano del '98, nazionale olimpico verdeoro, sosterrà le visite mediche con la Roma: la formula è il prestito a un milione con obbligo di riscatto fissato a 8, più 1 di bonus, a giugno 2021.

L'ex Fluminense, in rosa dal 29 gennaio dell'anno scorso, da Gian Piero Gasperini ha ottenuto solo due spezzoni in partite ufficiali: nella scorsa stagione, l'11 maggio 2019, al posto di Ilicic nel finale della penultima giornata contro in Genoa; l'11 dicembre nella sesta e ultima sfida decisiva nel Girone C di Champions a Kharkiv contro lo Shakhtar nell'ultimo quarto d'ora.

Inizialmente Ibañez sembrava destinato a raggiungere al Bologna l'attaccante Musa Barrow, giovedì il sorpasso giallorosso mentre il giocatore continuava ad allenarsi da solo a Zingonia prima delle sessioni dei compagni. Tra stasera e domani sera l'ufficialità per entrambi; l'altro brasiliano Guilherme Arana, in prestito dal Siviglia, tornerà probabilmente in patria all'Atletico Mineiro. (ANSA).