Lampard, Moses torna dal prestito ma va altrove

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - ''Sta tornando dal suo prestito ma per andare altrove. I colloqui sono in corso'': Frank Lampard, tecnico del Chelsea, annuncia la vicina cessione di Victor Moses. L'esterno nigeriano era stato ceduto in prestito al Fenerbahce ma è nel mirino dell'Inter dopo il fallimento dello scambio con la Roma tra Spinazzola e Politano. La trattativa è ben avviata e Moses sarà probabilmente un rinforzo per Antonio Conte nella seconda parte della stagione. ''Giroud? Non c'è niente da aggiungere'', si limita poi a dire Lampard sull'attaccante. Anche per Giroud è intavolata una trattativa ma il suo arrivo è vincolato alla partenza di Politano. (ANSA).