Atalanta: imminente arrivo Czyborra da Heracles

(ANSA) - BERGAMO, 20 GEN - È praticamente fatta per Lennart Czyborra all'Atalanta. Il laterale mancino tedesco, classe 1999, arriverà a breve a titolo definitivo per 4 milioni di euro dagli olandesi dell'Heracles Almelo, stesso club da cui il connazionale e pari ruolo Robin Gosens venne prelevato nell'estate del 2017. "Abbiamo dato a Lennart il permesso di raggiungere un accordo con un'altra società", ha affermato Tim Gilissen, direttore tecnico dell'Heracles, secondo quanto raccolto dal portale d'informazione Tubantia.nl. Nato a Berlino il 3 maggio 1999, nazionale giovanile tedesco dall'Under 18 all'Under 20, Czyborra prima di approdare diciannovenne in Eredivisie ha giocato fra gli altri nel vivaio di Hertha Berlino, Energie Cottbus e Schalke 04. Per lui contratto triennale con opzione. (ANSA).