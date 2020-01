Marotta: Eriksen ora o a giugno? c'è concorrenza...

(ANSA) - LECCE NEI MARSI, 19 GEN - Eriksen sarà presto dell'Inter? La domanda è stata rivolta , nel prepartita di Lecce, all'a.d. del club nerazzurro Beppe Marotta. "E' un giocatore del Tottenham, che va in scadenza a giugno - è stata la riposta -. Il fatto di essere andato a cena con l'agente è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente e quindi non limitante. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno ne passa, c'è concorrenza e non sappiamo cosa succederà.

Sicuramente è un ottimo giocatore".

Il ritorno di Politano all'Inter blocca l'arrivo Giroud? "È normale che ci sia il rischio di non arrivare alla conclusione di una trattativa. Non posso negare di aver parlato con lui e il suo entourage - ammette Marotta -, faremo le valutazione quando si incastreranno altre trattative. Politano e Giroud potrebbero essere legati".

Moses è l'altro esterno? "È un candidato, sicuramente sì".

(ANSA).