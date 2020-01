Calcio:Rebic, finalmente un'occasione, dimostrato mio valore

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Finalmente ho avuto un'occasione e ho dimostrato quello che posso dare". Ante Rebic commenta in maniera piuttosto polemica la doppietta da subentrato con cui ha permesso al Milan di battere l'Udinese al 93'. "La cosa più importante - aggiunge Rebic a Dazn - erano i tre punti". Rebic rende merito al mercato ("abbiamo preso tre giocatori importanti, hanno dato personalità alla squadra") ma non si sbilancia sugli obiettivi: "Non voglio dire niente, continuiamo a lavorare così, dobbiamo pensare partita dopo partita e lavorare alla giornata, pensiamo subito alla prossima". (ANSA).