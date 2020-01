Sfugge ad alt e sperona, agenti sparano

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Un uomo di 56 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alt e, durante un lungo inseguimento in auto per le vie di Milano, per aver speronato mezzi della Polizia di Stato e della Polizia Locale, portando gli agenti a esplodere alcuni colpi di pistola agli pneumatici per fermarlo. Poi il mezzo, un furgone, si è schiantato contro un guard-rail.





L'uomo, che ha precedenti, era alla guida di un furgone e alle 7.45 si è rifiutato di fermarsi all'alt della polizia locale all'altezza di via Fauché. È iniziato così l'inseguimento. Il 56enne ha speronato la prima vettura, in piazza Amati un motociclista della Polizia Locale e una pattuglia sono riusciti a fermarlo e un agente ha tentato invano di aprire la portiera ma a quel punto il fuggiasco è ripartito colpendo la motocicletta e rischiando di investire l'agente. In questo passaggio, secondo quanto ricostruito finora, un agente ha esploso colpi diretti alle gomme. L'inseguimento è ripreso per alcuni minuti, con l'uomo tallonato dalle Volanti della polizia ed è terminato all'altezza dello svincolo della Tangenziale ovest, dove il furgone si è schiantato contro un guardrail. A quel punto sono stati esplosi altri due colpi che hanno raggiunto gli pneumatici. Ancora da chiarire i motivi della fuga. L'uomo non trasportava droga o armi, aveva solo la patente scaduta. Contenevano frasi sul diavolo e sulle fiamme dell'inferno i biglietti deliranti trovati nel furgone e nell'appartamento dell'uomo di 56 anni arrestato questa mattina al termine di un inseguimento a Milano, durante il quale la polizia locale ha esploso alcuni colpi di pistola per bucare le gomme del mezzo.