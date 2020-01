Craxi, Gelmini: dedicargli luogo Milano

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "E' arrivato il momento, a vent'anni dalla sua morte, di rompere questo muro di silenzio e avviare una nuova stagione di riflessione sulla vita e sull'impegno di uno dei più grandi statisti che il nostro Paese abbia avuto: Bettino Craxi. Un'occasione preziosa per superare le ambiguità e le semplificazioni di questi anni e per colmare una lacuna politica". Lo scrive in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano. "Lo dobbiamo alla figlia Stefania e a tutta la sua famiglia - aggiunge -, che si è sempre prodigata nel mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha dato tanto all'Italia e alla sua città. È doveroso proporre, come già fatto in passato dal gruppo consiliare di FI, un riconoscimento simbolico a Craxi, affinché venga dedicato alla sua memoria uno spazio di Milano.

Di questo impegno - conclude Gelmini - chiediamo sia protagonista il Comune, per superare una volte per tutte atteggiamenti strumentali e chiusure ideologiche".



Una targa vicino all'abitazione dove viveva Bettino Craxi per ricordare l'ex premier "potrebbe essere una soluzione, ma rimango sulla mia via". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando dei dibattito sull'ex leader socialista. "Tutto - ha aggiunto - deve essere preceduto da un dibattito. Perché dobbiamo lasciare che il dibattito avvenga attraverso un film o un libro e non attraverso il protagonismo della politica?". La targa "è più semplice" di una via, ha concluso il sindaco.