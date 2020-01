Calcio: Conte, Ashley Young a Lecce non ci sarà

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - ''E' un giocatore super esperto. Ha 34 anni e ha avuto un suo percorso importante. Nello United giocava a volte a sinistra, a volte a destra. E' duttile e nasce come ala. E' un giocatore affidabile ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Giocatori che possono completare la rosa e creare meno ansia e meno stress in caso di infortuni'': Antonio Conte parla così di Ashley Young nuovo rinforzo dell'Inter, arrivato ieri dal Manchester United. L'esterno, non sarà in panchina nella trasferta di Lecce e si potrà vedere tra i convocati probabilmente la prossima settimana. ''E' appena arrivato. Non posso portarlo. Farà allenamento oggi - spiega Conte - e la prossima settimana comincerà a lavorare con noi.

Sarà eventualmente disponibile contro il Cagliari''. (ANSA).