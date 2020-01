Serie B: sabato parte a Cremona sperimentazione Var

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - La partita Cremonese-Venezia in programma sabato prossimo allo stadio vedrà l'avvio ufficiale della fase off-line della Var nella Serie B. Una fase di sperimentazione e di training arbitrale che coinvolgerà tutti i campi e tutte le giornate del girone di ritorno con le sue prossime tappe previste venerdì 24 gennaio al Castellani per Empoli-ChievoVerona e, quindi, domenica 2 febbraio, al Vigorito per Benevento-Salernitana.

La formazione arbitrale è necessaria e prevista dal protocollo Ifab per inserire la tecnologia dai prossimi playoff/playout, preludio per l'introduzione definitiva nella prossima stagione sportiva. Il Var off-line di Cremona sarà Marco Serra, Avar Michele Lombardi. Una formazione, quella arbitrale, che si basa su due livelli, il primo durante le partite di campionato come nel caso di Cremona, senza intervenire sulle decisioni di campo, senza alcuna interazione e, il secondo, on-line con amichevoli da organizzare durante i raduni della Can B, come ad esempio quello di Coverciano del 29 e 30 gennaio, con il project leader della Lega B Filippo Merchiori che sta contattando alcune formazioni giovanili della Serie B a cui chiedere la disponibilità per due triangolari.

La formazione off-line di Var e Avar coinciderà con i sopralluoghi negli stadi per l'approvazione tecnologica oltre che infrastrutturale e, inoltre, riguarderà anche gli assistenti arbitrali nell'ipotesi di un loro utilizzo come Avar nella prossima stagione sia in B che, in caso di promozione, in Serie A. Soddisfatto il presidente della Lega B, Mauro Balata: "La Var garantisce trasparenza, tranquillità e inoltre promuove la cultura della lealtà sportiva, della correttezza e della continuità del gioco, caratteristica che produce spettacolo. E' una strumentazione fondamentale per accompagnare il processo di crescita che sta caratterizzando il brand Serie B". (ANSA).