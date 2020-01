'Lady sorriso' condannata farà ricorso

(ANSA) - MONZA, 16 GEN - Ricorrerà in appello Maria Paola Canegrati, l'imprenditrice condannata a 12 anni per tangenti nella sanità, sentenza emessa ieri pomeriggio dal Tribunale di Monza, al termine di 7 ore di camera di consiglio. Lo ha reso noto il suo avvocato, Michele Saponara. Per Canegrati, al centro di un'inchiesta sulla corruzione nei servizi odontoiatrici negli ospedali lombardi, e per questo soprannominata 'Lady Sorriso', il procuratore Aggiunto Manuela Massenz aveva chiesto dieci anni.