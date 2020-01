Basket: Eurolega; Maccabi Tel Aviv-Ax Milano 69-63

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Seconda sconfitta in 48 ore per l'Ax Armani Milano. Dopo il ko a Istanbul con l'Efes, ecco arrivare anche quello a Tel Aviv contro il Maccabi (69-63). Una settimana di scelte forti per Messina dopo i tagli di White e di Mack (ufficializzato oggi, andrà all'Hapoel Gerusalemme) ma dai risultati negativi, eppure l'Olimpia resta in piena zona playoff (10-10).

È come sempre il blackout del terzo periodo a condannare Milano: avanti all'intervallo 32-31 l'Ax subisce un parziale di 17-4 da cui prova a rialzarsi (torna anche sul 66-63) ma senza successo. Decisiva la prova di Wilbekin (22 punti, 17 nella ripresa). Per Milano partita sotto tono di Rodriguez (3/11 dal campo e appena un assist). Tel Aviv si conferma un campo stregato: è l'undicesima sconfitta consecutiva di Milano, la 26/a per un'italiana. (ANSA).