Barella "Conte è il migliore, ottiene il 110% dai giocatori"

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Conte mi ha aiutato sicuramente nella fase tattica, nel farmi trovare nella posizione giusta. E' maniacale in questo. Mi dicevano che mi facevo guidare troppo dall'istinto. Ma Conte è il migliore, riesce ad ottenere il 110% dai suoi giocatori". Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, intervistato da Sky, spiega segreti e insegnamenti di Antonio Conte.

L'ex Cagliari, rientrato da qualche partita dopo aver recuperato dall'operazione al ginocchio destro, promette un grande girone di ritorno: "L'Inter mi ha voluto tanto e io ho fatto di tutto per ripagare la fiducia. Poi c'è stato l'infortunio ma questo è il calcio e sono cose che succedono.

Dispiace per Zaniolo. Io spero di riprendere da dove ho lasciato, anzi, di fare ancora meglio". (ANSA).