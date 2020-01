Anapic, legali esperti di condominio

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Avvocati esperti di amministrazione di condominio: è questo l'obbiettivo di un accordo fra Anapic, l'Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini, con l'Ordine degli avvocati di Milano. "Da un lato è molto importante avere una specializzazione qualificata, dall'altro è un'opportunità per i 16 mila avvocati del capoluogo in un momento di crisi di tutte le professioni", sottolinea la presidente nazionale dell'Anapic Lucia Rizzi.

A febbraio parte il primo corso per i legali, in viale Vittorio Veneto nel capoluogo lombardo nella sede dell' associazione. Fra i punti della convenzione anche "l'assistenza, le informazioni preventive, la formazione sul sovraindebitamento e tariffe agevolate" e l'accordo con l'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine per la partecipazione di mediatori alle assemblee condominiali e all'assegnazione delle procedure depositate da Anapic a mediatori esperti e specializzati in materia condominiale.