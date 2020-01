Accerchiarono i pompieri, perquisizioni

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - La Polizia di Stato sta eseguendo una serie di perquisizioni in via Gola e in via Pichi, a Milano, a carico di soggetti sospettati "di aver ostacolato i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento del fuoco, verosimilmente da loro appiccato precedentemente per festeggiare lo scorso Capodanno". Lo ha comunicato la questura del capoluogo lombardo.

Le perquisizioni, eseguite su delega dell'autorità giudiziaria, sono state effettuate dalla Squadra mobile e da agenti del commissariato Ticinese. Le prime indagini, infatti, avevano escluso una eventuale matrice politica dell'episodio o la partecipazione diretta di antagonisti ai fatti, avvenuti la notte di S.Silvestro, quando in via Gola erano state gettate masserizie che poi erano state incendiate provocando fiamme alte e spavento, e dove poi era stata ostacolata l'azione dei pompieri. Per ora le contestazioni riguarderebbero la resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi improprie.