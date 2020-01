Tenta suicidio in metro Milano, salva

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Una donna di 46 anni ha tentato il suicidio stamani gettandosi sui binari della linea rossa della metropolitana milanese alla stazione di Sesto Rondò. Il conducente del convoglio è riuscito a fermarlo in tempo e la donna è risalita da sola sulla banchina. Sono intervenuti gli operatori del 118 ma le condizioni della donna non sono gravi.

La circolazione è rimasta ferma per circa mezz'ora durante la quale sono stati istituiti bus sostitutivi.